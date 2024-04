Vladimir Luxuria pronta a condurre l’Isola dei Famosi: “Non ho fatto fuori Ilary Blasi”

Vladimir Luxuria è pronta a condurre l’Isola dei Famosi 2024. Da lunedì, su Canale 5, inizierà la sua nuova avventura. Un punto di svolta nella sua carriera, che del reality è stata prima concorrente, poi inviata e opinionista: “Non ci sono mai punti di arrivo, io del resto sono in continua transizione”, ha detto in un’intervista al Corriere della Sera. Scelta direttamente da Pier Silvio Berlusconi, Luxuria promette un programma all’insegna dell’intrattenimento, della risata e del divertimento.

Vladimir prende il posto di Ilary Blasi: “Fatta fuori? Ma no. Quest’idea del mondo dello spettacolo che appena uno gira le spalle bisogna accoltellarlo non mi appartiene, io il coltello lo uso solo per affettare il pane. Non ho fatto fuori Ilary come lei non aveva fatto fuori Alessia Marcuzzi. Tocca qua, tocca là. Oggi tocca a me”.

Parlando del più ampio contesto televisivo Luxuria aspira a un futuro in cui l’identità sessuale non sia più un criterio di differenziazione: “Spero che l’identità sessuale sia presto una caratteristica neutra”, ha detto, sottolineando l’importanza di superare le etichette e valorizzare le persone per ciò che sono e per i loro talenti.

La conduttrice ha poi parlato della sua storia personale: “Sono sopravvissuta agli insulti, ai giudizi, alle botte, agli sputi in faccia, alle porte chiuse”, e adesso “mi sento una che ha tutto il diritto di vivere e non di sopravvivere”. In attesa dell’inizio dell’Isola dei Famosi 2024, Luxuria si sta preparando con dedizione, partecipando a tutte le riunioni e seguendo i provini: “Voglio arrivare preparata”. Infine, il giudizio su Giorgia Meloni prima premier donna: “È un dato storico, ma mi dispiace che siano stati loro i primi a farlo; per la storia della sinistra avremmo dovuto essere noi a dare l’esempio. Ma come non basta essere trans per condurre l’Isola dei famosi, non basta essere donna per fare l’interesse delle donne”.