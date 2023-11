Viva Rai 2, è tornato il buonumore. Da Mengoni a Totti, solo Fiorello può

Marco Mengoni, Francesco Totti, Amadeus. Riparte alla grande Viva Rai 2, il varietà delle 7 del mattino di Fiorello, accompagnato anche quest’anno da Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Lo showman siciliano, non che ce ne fosse bisogno, si conferma un numero uno assoluto. Solo a lui è concesso avere ospiti di tale portata, alle prime luci dell’alba, pronti a mettersi in gioco in uno spettacolo unico e a tratti onirico. Merito chiaramente della sua indiscussa bravura e credibilità, oltre che dei rapporti personali intessuti in tanti anni.

Ritorna dunque la dose mattutina di buonumore, con l’immancabile rassegna stampa, un altro pretesto per ironizzare sull’attualità, le performance lungo la strada e nuove divertenti rubriche. Appaiono ormai lontane le polemiche con gli abitanti di via Asiago: Viva Rai 2 cambia location e si sposta al Foro Italico, con un glass più grande e tanto pubblico che si è assiepato dietro le transenne sin dalle prime ore del mattino, per non perdersi l’esordio della nuova edizione.

E di certo ne è valsa la pena. Fiorello non rinuncia alla satira politica leggendo una finta bozza della riforma costituzionale approvata dal Consiglio dei ministri, poi c’è spazio per ironizzare sui guai giudiziari di Aboubakar Soumahoro: “Noi crediamo nella tua buona fede, la Magistratura un po’ meno”. Lo showman si leva anche qualche sassolino dalla scarpa collegandosi proprio con via Asiago, adesso tristemente vuota.

Da lì parte il primo colpo di scena di questo esordio: due strani figuri travestiti da mimo si avvicinano alla telecamera. Sono l’amico fedele Amadeus e Marco Mengoni, che poi partono in direzione Foro Italico a bordo di una vettura circondata di fiori e con la scritta “Sanremo”. Solo Fiorello può. Spettacolari, poi, le immagini all’interno di uno stadio Olimpico vuoto, con tanto di riprese dal drone. In mezzo al campo compare uno che in quel rettangolo ha scritto pagine di storia del calcio, Francesco Totti. “Ma tu hai segnato più gol nella porta di destra o di sinistra?”, scherza il conduttore.

L’eterno capitano giallorosso, giunto poi nel glass, è stato protagonista di una bella sorpresa. Fiorello ha telefonato al ct della Nazionale Luciano Spalletti, con cui Totti ha avuto rapporti burrascosi negli ultimi anni, per usare un eufemismo. Tra i due una chiamata pacificatoria, in attesa di rivedersi dal vivo. L’allenatore toscano lo ha invitato a un’iniziativa con il Bambin Gesù, realtà che i due hanno sostenuto ai tempi della Roma. “Mi sembrerebbe brutto andare a fare un aperitivo io e lui, andare a una cena io e lui soltanto. Meglio donare quel momento a tanti bambini che conosciamo”, ha detto Spalletti, ricevendo il placet del Pupone. E pace fu.

La prima puntata di Viva Rai 2 si conclude con il primo annuncio di Amadeus sul Festival di Sanremo 2024, che riguarda proprio Mengoni. Il vincitore di quest’anno sarà super ospite e co-conduttore della prima serata della 74esima edizione. Tutto questo in 45 minuti di show che filano lisci come l’olio. E siamo solo alla prima puntata. È tornato il buonumore. È tornato Fiorello.