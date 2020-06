Vittoria e Abdul, il film: trama, cast, streaming

Questa sera su Canale 5 torna l’appuntamento con il film Vittoria e Abdul, una pellicola diretta da Stephen Frears e arrivata al cinema nel 2017. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Shrabani Basu che racconta la storia vera dell’amicizia tra la Regina Vittoria e il suo segretario indiano Adbul Karim. Il film, però, a differenza del romanzo presenta alcune inesattezze storiche: ad esempio, Adbul non raggiunse Londra soltanto per consegnare un dono alla Regina Vittoria, perché il dono erano proprio i due giovani indiani mandati a Londra per servire la sovrana. In più, Karim nel film viene raffigurato come tranquillo e posato, ma in realtà il suo carattere è più irascibile e arrogante. Vediamo di seguito qual è la trama e il cast del film.

Vittoria e Abdul, la trama del film

Abdul Karim ha soltanto 24 anni quando lascia l’India per raggiungere l’Inghilterra e servire a tavola durante il Giubileo d’oro della Regina Vittoria. Adbul ha un animo vispo incline alla ribellione eppure il suo sguardo curioso fa breccia nel cuore della monarca, stanca ormai dei protocolli e dei rituali di corte. Affascinata dai racconti esotici di Abdul, la Regina allora comincia a preferire la compagnia del ragazzo alla cerchia di petulanti consiglieri reali e così Abdul diventa improvvisamente assistente personale dell’imperatrice d’India. L’anno dopo diventerà persino insegnante, incaricato di istruirla sulle questioni del suo paese. La loro amicizia però scatena delle reazioni, rivolte ai vertici della casa reale e la dispotica Vittoria, ormai raggiunti gli 82 anni, non riuscirà a sedarli tanto facilmente.

Vittoria e Abdul, il cast

Chi vediamo nel cast? Partiamo dalla Regina Vittoria che è interpretata da Judi Dench, mentre Ali Fazal interpreta l’assistente Abdul. Poi vediamo Eddie Izzard che interpreta Bertie, il Principe di Galles diventato poi Re Edoardo VII. Poi abbiamo Michael Gambon, Olivia Williams, Tim Pigott-Smith, Simon Callow, Fenella Woolgar, Julian Wadham, Ruth McCabe.

Vittoria e Abdul, dove vedere il film: tv e streaming

Dove vedere in tv il film Vittoria e Abdul? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, martedì 23 giugno 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: il film è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming

