Nel 2017 al cinema è arrivato il film Vittoria e Abdul tratto dalla storia vera riportata nell’omonimo romanzo di Shrabani Basu. Il film racconta l’amicizia tra la Regina Vittoria d’Inghilterra e il suo segretario indiano Abdul Karim, un ragazzo tranquillo e pacifico arrivato in Inghilterra per servire la sovrana e che invece, grazie al suo carattere spigliato, riuscirà a diventare una delle persone più vicine alla regina, dapprima come assistente e poi come insegnante. Una storia particolare che ha colpito il mondo e che Canale 5 ha proposto in prima serata martedì 23 giugno 2020, ore 21:25. Ma chi vediamo nel cast? Quali sono gli attori protagonisti? Chi interpreta Vittoria e Abdul?

Vittoria e Abdul, il cast del film

A interpretare la Regina Vittoria è Judi Dench, attrice inglese (classe 1934) riconosciuta come una delle più importanti interpreti del teatro britannico. La Dench è considerata una leggenda vivente e ha ottenuto fama internazionale interpretando M nella serie di film di James Bond, da GoldeyEye fino alla sua ultima apparizione in Spectre. Ha ricevuto una candidatura agli Oscar nel 1998 per il film La mia regina, ma l’ha vinto l’anno seguente come miglior attrice non protagonista per il film Shakespeare in Love. Ha recitato in tantissimi film nell’arco della sua carriera, da Chocolat a Iris – Un amore vero, Diario di uno scandalo, Philomena, Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali, La ragazza dei tulipani, Assassinio sull’Orient Express, Red Joan e il recente Artemis Fowl (Disney+).

E chi interpreta invece il fidato Abdul, che affiancherà la regina dapprima come assistente e poi come insegnante? Nel film vediamo interpretare il ruolo da Ali Fazal, attore indiano la cui carriera è partita nel 2008 recitando nel film britannico Amore in linea. Ha debuttato a Bollywood con la commedia 3 Idiots, mentre il debutto a Hollywood è avvenuto qualche anno più tardi con il film d’azione Fast & Furious 7.

Nel cast di Vittoria e Abdul vediamo anche Eddie Izzard che interpreta Bertie – il Principe di Galles poi Re Edoardo VII – Tim Pigott-Smith che invece interpreta Ser Henry Ponsonby, Paul Higgins che invece interpreta il dottor James Reid, e poi Adeel Akhtar che interpreta Mohammed, Simon Callow che interpreta Giacomo Puccini, Olivia Williams è Jane Spencer e Michael Gambon è Lord Salisbury. E ancora vediamo Julian Wadham interpretare Alick Yorke, Fenella Woolgar interpretare la signorina Phipps, Simon Paisley DAy che interpreta il signor Tyler e John Stahl che interpreta Ghillie. Infine vediamo Robin Soans, Ruth McCabe, Jonathan Harden, Sukh Ojla, Kemaal Deen-Ellis, Armani Zardoe, Sophie Trott e Penny Ryder.

