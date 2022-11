Viola come il mare: le anticipazioni (trama e cast) della sesta e ultima puntata, 4 novembre

Questa sera, venerdì 4 novembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la sesta e ultima puntata di Viola come il mare, la nuova fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman. Coprodotta da Rti e LuxVide, diretta da Francesco Vicario e scritta da Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi, è tratta dal romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini (Sellerio Editore, 2020). Viene definita una serie light crime, poiché all’elemento propriamente poliziesco (delitti su cui indagano i protagonisti) si intreccia un tono decisamente più leggero. In tutto andranno in onda 12 episodi divisi in 6 prime serate. Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni: la trama

Secondo le anticipazioni sull’ultima puntata, Viola non riesce a scuotersi di dosso quel senso di delusione che prova per Don Andrea. Mentre si interroga sul suo comportamento, si ritrova coinvolta in un nuovo, misterioso caso. Un uomo, infatti, non si dà pace da quando la figlia Dalila è scomparsa. Non ha mai perso la speranza di riportarla a casa. Viola inizia a pensare che il caso possa essere collegato a quanto accaduto a Farah. Francesco Demir segue l’intuizione di Viola, ritiene che qualcuno stia agendo nell’ombra per tentare di depistare le sue indagini sul traffico di umani. Si potrebbe trattare di una talpa. La situazione psicologica di Viola, si fa sempre più complessa. La giornalista, dopo avere appreso un dettaglio molto doloroso che riguarda le sue origini, decide di ricorrere all’uso di farmaci per provare a tirarsi fuori dallo stato di profonda prostrazione in cui è piombata. A questo punto, in un inesorabile effetto domino, gli eventi precipiteranno. Viola, infatti, incontrerà la persona sbagliata e si troverà in grave pericolo, perché verrà resa oggetto di un ricatto. Per scoprire tutti i dettagli del finale di stagione di Viola come il mare, non resta che sintonizzarsi su Canale 5…

Cast

Abbiamo visto la trama della sesta e ultima puntata (finale di stagione) di Viola come il mare, ma qual è il cast completo della fiction? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: