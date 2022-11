Viola come il mare streaming e diretta tv: dove vedere la sesta e ultima puntata, 4 novembre

Stasera, venerdì 4 novembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda la sesta e ultima puntata di Viola come il mare, la nuova fiction con Francesca Chillemi e Can Yaman. Coprodotta da Rti e LuxVide, diretta da Francesco Vicario e scritta da Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi, è tratta dal romanzo “Conosci l’estate?” di Simona Tanzini (Sellerio Editore, 2020). Viene definita una serie light crime, poiché all’elemento propriamente poliziesco (delitti su cui indagano i protagonisti) si intreccia un tono decisamente più leggero. In tutto andranno in onda 12 episodi divisi in 6 prime serate. Dove vedere Viola come il mare in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,40 su Canale 5.

Viola come il mare streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming e on demand tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Quante puntate

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Viola come il mare, ma quante puntate sono previste per la nuova fiction in onda su Canale 5? In tutto andranno in onda 12 episodi divisi in 6 puntate: la prima andrà in onda venerdì 30 settembre 2022; la sesta e ultima venerdì 4 novembre 2022. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):