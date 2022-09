Viola come il mare: il cast (attori) della fiction su Canale 5

Viola come il mare: il cast (attori) della fiction

Qual è il cast (attori) di Viola come il mare, la nuova fiction in onda su Canale 5 dal 30 settembre 2022? Protagonisti della serie tv sono Francesca Chillemi e Can Yaman. Ma conosciamo meglio tutti gli attori e i rispettivi ruoli. Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Francesca Chillemi: Viola Vitale

Can Yaman: Francesco Demir

Simona Cavallari: Claudia Foresi

Mario Scerbo: Alex

Chiara Tron: Tamara

Ruben La Malfa: Carmelo

Giovanni Nasta: Turi D’Agata

Daniele Virzì: Rosario

David Coco: Santo Buscemi

Tommaso Basili: Domenico Parisi

Nathalie Rapti Gomez: Daria Mandalà

Romano Reggiani: Raniero Sammartano

Alessia D’Anna: Fiorella

Davide Dolores: Dottor Pierangelo Aiello

Kyshan Wilson: Farah

Trama

Abbiamo visto il cast (attori) di Viola come il mare, ma qual è la trama? Di cosa parla? Viola Vitale è una bellissima ragazza di trent’anni, dotata di un superpotere particolare, è in grado di vedere i sentimenti degli altri attraverso i colori. Si tratta della sinestesia: la sovrapposizione spontanea e incontrollata di più sensi. Il colore della persona che ha davanti le racconta anche le sensazioni più nascoste dell’animo umano: tutte informazioni utili da conoscere, se stai cercando un assassino. Giunta a Palermo per occuparsi di costume e società, diventerà invece giornalista di cronaca nera, lavorando a stretto contatto con l’affascinante ispettore capo Francesco Demir. Casi di omicidio che hanno come un elemento ricorrente l’insensatezza, sembrano frutto della casualità. Viola cercherà giustizia per le vittime e un senso anche per sé stessa. Il suo viaggio a Palermo nasconde una ragione più importante e misteriosa: cercare il padre che non ha mai conosciuto e che, forse, è l’unica persona che può salvarla. La strada però è lunga e intanto Viola deve trovare il modo di collaborare con Demir, con cui non condividerà soltanto le scene del crimine, ma anche un meraviglioso terrazzo con vista sulla Cattedrale Normanna. In ogni puntata, entrambi indagano su un nuovo omicidio, lei come giornalista di nera, lui come poliziotto. Gradualmente tra Viola e Francesco nascerà una vera collaborazione, anche se non facile, poiché sono agli opposti su tante cose: dovranno trovare un equilibrio e soprattutto resistere a quell’invisibile filo d’attrazione che da subito li lega.