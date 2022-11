Perché Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso stasera non va in onda: il motivo

Perché Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso stasera – 17 novembre 2022 – non va in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: nessun cambio di programma o cancellazione per la fiction che stasera non va in onda semplicemente perché giovedì scorso – 10 novembre – è stata trasmessa l’ultima puntata della prima stagione. Una stagione di successo che fa sognare i fan. Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso 2 si farà? Si chiedono. La risposta è sì.

Diego De Silva, autore dei romanzi da cui è tratto il personaggio interpretato da Massimiliano Gallo, nelle scorse settimane è intervenuto telefonicamente ai microfoni di “Unomattina in Famiglia”: “Siamo già al lavoro per una seconda stagione”, ha detto. Il personaggio di Vincenzo Malinconico, ha spiegato De Silva, nasce “dall’idea di raccontare non il fallito, ma il perdente, cioè una persona che come tutti noi lavora e si impegna per mantenere la sua dignità in una vita difficile. Lui si sente a disagio come padre, come amante, come avvocato. È un precario dal punto di vista professionale e sentimentale e lui è affettuoso e molto capace di affrontare le sue relazioni. Malgrado lui non ci creda, finisce anche per essere amato”.

Cast

Abbiamo visto perché stasera Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso non va in onda su Rai 1, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Massimiliano Gallo: Vincenzo Malinconico

Denise Capezza: Alessandro Persiano

Francesco Di Leva: Tricarico

Teresa Saponangelo: Nives

Giovanni Ludeno: Espedito Lenza

Luca Gallone: Benny La Calamita

Chiara Celotto: Alagia

Francesco Cavallo: Alfredo

Ana Caterina Morariu: Veronica Starace Tarallo

Giacomo Rizzo: Giustino Talento

Lina Sastri: Assunta

Michele Placido: Ugo Maria Starace Tarallo

Gianfelice Imparato: Romolo Sesti Orfeo

Carlo Massarini: Mister Fantasy

Vi siete persi qualche puntata di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso? Niente panico. Su RaiPaly.it potrete recuperare tutte le puntate in qualsiasi momento e gustarvele tramite pc, tablet, smartphone o smartTv utilizzando la vostra rete internet.