Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso 2 si farà? Le anticipazioni sulla seconda stagione

Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso 2 si farà? I tanti fan della serie tv, vista la messa in onda oggi (10 novembre 2022) dell’ultima puntata, se lo stanno chiedendo. La risposta è sì. Diego De Silva, autore dei romanzi da cui è tratto il personaggio interpretato da Massimiliano Gallo, nelle scorse settimane è intervenuto telefonicamente ai microfoni di “Unomattina in Famiglia”: “Siamo già al lavoro per una seconda stagione”, ha detto. Il personaggio di Vincenzo Malinconico, ha spiegato De Silva, nasce “dall’idea di raccontare non il fallito, ma il perdente, cioè una persona che come tutti noi lavora e si impegna per mantenere la sua dignità in una vita difficile. Lui si sente a disagio come padre, come amante, come avvocato. È un precario dal punto di vista professionale e sentimentale e lui è affettuoso e molto capace di affrontare le sue relazioni. Malgrado lui non ci creda, finisce anche per essere amato”

Cast

Abbiamo visto se ci sarà una seconda (2) stagione di Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: