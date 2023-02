Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 4 febbraio 2023 su Canale 5

Oggi, sabato 4 febbraio 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 4 febbraio 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Oggi, sabato 4 febbraio 2023, vedremo tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo.

Tra questi: Pago e Serena. Di recente, il cantante e l’influencer hanno annunciato il ritorno insieme dopo circa due anni di lontananza. “È un momento di felicità che abbiamo voluto condividere e che siamo contenti di vivere”, ha detto Pago, confermando la notizia del ritorno di fiamma. Pago e Serena si erano lasciati la prima volta nel 2019 dopo l’esperienza a Temptation Island Vip . Nel 2020 al Grande Fratello Vip sembravano aver ritrovato l’amore, ma fuori dalla Casa si sono detti addio. Dopo due anni di lontananza, si sono riavvicinati e oggi sognano il matrimonio.

Poi direttamente dal Grande Fratello Vip George Ciupilan. E ancora: Sara Conti e Niccolò Macii, vincitori della medaglia d’oro agli ultimi campionati europei di pattinaggio di figura. Infine, ritratto di famiglia per Rosanna Lambertucci, in compagnia della figlia Angelica e della nipotina Caterina.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 4 febbraio 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.