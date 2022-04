Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 16 aprile 2022 su Canale 5

Oggi, sabato 16 aprile 2022, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 16 aprile 2022 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Tra gli ospiti di oggi, sabato 16 aprile 2022, Aisha e Crytical. I due ex allievi di Amici avranno modo di parlare del loro percorso nella scuola di Maria De Filippi e della loro vita, in cui non sono mancati momenti difficili. Aisha è una cantautrice di 18 anni, metà senegalese metà napoletana, vive a Caserta con la famiglia. La sua vita è stata segnata dall’assenza del papà, che è andato via di casa quando lei aveva pochi anni.

Crytical è un cantautore e rapper di 18 anni, nato a Montesilvano (Pescara). Ad Amici ha ammesso che la sua più grande paura è di non riuscire a realizzarsi e ha emozionato tutti dedicando un brano a un suo amico che non c’è più. E poi, sempre dal talent di Maria De Filippi, Stash. Il cantante è alle prese con la nuova avventura nei panni di giudice di Amici e sta vivendo anche le emozioni dell’attesa del secondo figlio. Stash infatti ha annunciato da poco che diventerà papà bis.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – sabato 16 aprile 2022 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.