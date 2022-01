Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 30 gennaio 2022 su Canale 5

Oggi, domenica 30 gennaio 2022, alle ore 15,30 (in anticipo rispetto al solito) su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 30 gennaio 2022 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Tra gli ospiti di oggi in compagnia di Silvia Toffanin, direttamente da Uomini e donne, le due “nemiche amatissime”. Trattasi di Tina Cipollari e Gemma Galgani, che avranno modo di raccontarsi in una nuova intervista. Spazio poi ai protagonisti del Grande Fratello Vip 6. Direttamente dalla casa di Cinecittà arriverà Manuel Bortuzzo ma ci sarà spazio anche per un’intervista alla coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis. Poi la coppia composta da Benedetta Parodi e Fabio Caressa.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 30 gennaio 2022 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.