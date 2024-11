Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 3 novembre 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 3 novembre 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 3 novembre 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

A Verissimo i 20 anni di matrimonio artistico tra Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, prossimamente ancora in coppia alla conduzione della nuova edizione di Zelig, su Canale 5.

Inoltre, intensa intervista ad Arianna David, ex Miss Italia, da molti anni in lotta contro l’anoressia, la reunion di Katia e Valeria, che finalmente tornano a lavorare insieme a teatro e la carriera e i traguardi raggiunti dalla direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma Eleonora Abbagnato.

Infine, prima volta nel talk per la ballerina e coreografa Deborah Lettieri, nuova professoressa di ballo di Amici e ritratto di famiglia per Orietta Berti, ospite con i figli Omar e Otis.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 3 novembre 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.