Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 2 aprile 2023 su Canale 5

Oggi, domenica 2 aprile 2023, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 2 aprile 2023 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Come sempre il talk show di Canale 5 manterrà inalterata la sua formula caratterizzata dal racconto di storie emotivamente coinvolgenti e di interviste esclusive ai personaggi del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport e della società. Oggi, domenica 2 aprile 2023, vedremo Uğur Güneş e Melike Ipek Yalova, 38 anni, è diventata nota in Italia come la dottoressa Mujgan nella soap Terra amara, dove Uğur, 35 anni, interpreta il protagonista Yilmaz. Nella serie turca, Yilmaz si lega alla dottoressa Mujgan, dopo aver deciso di chiudere la sua tormentata storia con Zuleyha. Poi ancora: Carola Carpanelli e Federico Nicotera da Uomini e Donne.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 2 aprile 2023 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.