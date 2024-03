Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 17 marzo 2024 su Canale 5

Oggi, domenica 17 marzo 2024, alle ore 16,30 su Canale 5 va in onda Verissimo, il talk show più seguito del weekend guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda domenica 17 marzo 2024 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Oggi, domenica 17 marzo 2024, tanti ospiti nello studio di Silvia Toffanin. In primo piano Silvia Toffanin intervisterà (alle ore 18.00) l’attivista per i diritti umani Patrick Zaki, che nel libro Sogni e illusioni di libertà ha raccontato la sua drammatica storia. In studio, Carolina Marconi con la mamma Soraya e tutta l’umanità di un grande artista, Nino D’Angelo. Inoltre, spazio alle emozioni di Stash, che con i The Kolors, sta vivendo un vero momento d’oro della carriera. Infine, per i fan di Terra amara, questa settimana sarà ospite Bülent Polat, l’attore che nella seria di Canale 5 interpreta Gaffur, con la piccola Neva Pekoz, ossia Uzum.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – domenica 17 marzo 2024 – di Verissimo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16,30. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.