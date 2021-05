Verissimo, ospiti e anticipazioni della puntata del 1 maggio 2021 su Canale 5

Anche questo sabato, 1 maggio 2021, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato da Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano. Anche in questa puntata, la conduttrice ospiterà personaggi di primo piano del mondo del gossip e dello spettacolo, che terranno il pubblico incollato allo schermo. Di seguito, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo in onda sabato 1 maggio 2021, alle ore 15,30 su Canale 5.

Anticipazioni: gli ospiti

Nel nuovo appuntamento del programma di Silvia Toffanin si parlerà di tanti temi diversi con tanti ospiti. Grande spazio dedicato alla musica: in studio Beppe Carletti, tastierista e co-fondatore del gruppo musicale dei Nomadi, che parlerà della straordinaria carriera con la band e della sua vita privata. Protagonista di questa puntata di Verissimo anche un’altra grande artista: Anna Tatangelo. La cantante presenterà il suo nuovo singolo “Serenata”, ma non mancheranno riferimenti anche alla sua vita sentimentale, dopo la rottura di un anno fa con Gigi D’Alessio. Il blocco dedicato ad Amici, secondo le anticipazioni di Verissimo, vedrà come ospite Leonardo Lamacchia, eliminato alla seconda puntata del talent di Maria De Filippi.

Nello studio di Silvia Toffanin, oggi 1 maggio 2021, arriverà anche Lorella Boccia, che ha da poco dichiarato di essere incinta. Con lei si parlerà della bellezza e del dono di diventare madre. Boccia, dopo aver raggiunto il successo come ballerina grazie ad Amici, ha avuto anche qualche esperienza oltreoceano, entrando a far parte del cast di Step Up. Per lei ora la realizzazione del sogno di diventare mamma. Inoltre dalla prossima settimana in seconda serata andrà in onda il suo nuovo programma, Venus. Infine tra gli ospiti della puntata di oggi anche Serena Grandi e Corinne Clery, che racconteranno di come si sono riavvicinate dopo un lungo periodo turbolento. Questo e tanto altro a Verissimo oggi pomeriggio, 1 maggio 2021, alle ore 15,30 su Canale 5.