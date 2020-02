Verissimo, le anticipazioni della puntata in onda sabato 29 febbraio 2020

Anche questo sabato, 29 febbraio 2020, torna l’appuntamento con Verissimo, il talk show più seguito del weekend su Canale 5 guidato dalla mano di Silvia Toffanin, volto iconico del programma pomeridiano.

Per questa puntata, Silvia ospiterà dei personaggi interessanti che terranno il pubblico incollato allo schermo.

Di seguito, le anticipazioni della puntata di Verissimo in onda sabato 29 febbraio 2020, dalle ore 16:00 su Canale 5.

Verissimo, gli ospiti e le anticipazioni della puntata di sabato

Nella puntata di Verissimo che andrà in onda questo sabato 29 febbraio 2020 vedremo arrivare insieme due conduttrici molto amate in casa Mediaset: si tratta di Barbara D’Urso e Federica Panicucci.

E ancora, con Silvia Toffanin ci saranno Cesara Buonamici e Alessandra Viero. Poi, direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip, arriva Clizia Incorvania, squalificata dal reality show per aver pronunciato frasi offensive.

Dal GF Vip arriva anche Pago, l’ultimo eliminato, in compagnia della sua bella Serena Enardu.

E ancora, ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo saranno Beppe Fiorello, Iva Zanicchi e dritti da Sanremo Elodie e Junior Cally.

Verissimo anticipazioni, come vedere il talk in streaming

Verissimo va in onda ogni sabato pomeriggio alle 16 su Canale 5. La rete ammiraglia Mediaset si trova al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per chi dispone di una pay-tv Sky.

Chi invece vuole seguire il talk condotto da Silvia Toffanin in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay. La piattaforma streaming permette all’utente di collegarsi tramite pc, smartphone e tablet e di usufruire dei propri contenuti in onda in televisione. Tutto quello che dovete fare è registrarvi alla piattaforma, anche tramite Facebook, e selezionare il contenuto di vostro interesse.

Ma c’è di più. Se quando va in onda la puntata avete altro da fare e non potete seguirla in diretta, potete sempre recuperarla in un secondo momento grazie alla funzione on demand di MediasetPlay.