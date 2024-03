Passione del Signore streaming e diretta tv: dove vedere la celebrazione del Venerdì Santo 2024, 29 marzo con Papa Francesco

Dove vedere la Passione del Signore del Venerdì Santo 2024 in diretta tv e in streaming? Si tratta di una delle celebrazioni più sentite per tutti i fedeli, nel giorno in cui si ricorda la morte in croce di Gesù. In serata, a partire dalle 21, Papa Francesco presiederà la tradizionale Via Crucis al Colosseo. Ma dove vedere in diretta tv e in streaming la Messa della Passione del Signore del Venerdì Santo, oggi 29 marzo 2024 dalla Basilia di San Pietro? Qual è l’orario e il canale?

In tv

La Messa del Venerdì Santo, “Passione del Signore”, è in programma alle 0re 17 di oggi, 29 marzo 2024, presieduta da Papa Francesco e trasmessa in diretta dalla Basilica di San Pietro su Tv2000. Il canale edito dalla Cei è visibile al tasto 28 del digitale terrestre, al tasto 157 del decoder Sky e al canale 18 della piattaforma satellitare Tivùsat. Della messa del Venerdì Santo non è dunque prevista una diretta sui canali Rai o Mediaset. Alle 21, invece, andrà in onda la via Crucis presieduta da Papa Francesco, con diretta anche su Rai 1, in mondovisione dal Colosseo.

Messa Venerdì Santo 2024 Passione del Signore streaming live

Non solo tv. La celebrazione sarà visibile anche in live streaming sul sito di Tv2000, che permette di seguire i vari programmi dell’emittente da pc, tablet e smartphone. Inoltre si potrà seguire tutto tramite i canali di Vatican News, qui di seguito la loro diretta dal canale YouTube.

Pasqua 2024: le celebrazioni di Papa Francesco

Venerdì Santo si contempla la Passione e la morte di Gesù. Doppio appuntamento per il Papa. Alle 17 Papa Francesco presiederà la celebrazione della Passione del Signore nella basilica di San Pietro. Poi, alle 21.15, il tradizionale rito della Via Crucis tra le fiaccole dei fedeli e le arcate del Colosseo, che sarà trasmesso in diretta su Rai 1. Sabato 30 marzo Papa Francesco presiederà la solenne Veglia pasquale alle 19.30 in piazza San Pietro. Il 31 marzo, Domenica di Pasqua, appuntamento alle 10 con la Messa dalla Basilica di San Pietro per la Risurrezione del Signore. Alle 12 il Pontefice impartirà la benedizione “Urbi et Orbi”, dalla Loggia centrale della basilica di San Pietro.