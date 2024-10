Vendetta: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, mercoledì 16 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Vendetta, film del 2022 diretto da Jared Cohn. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nella periferia della Georgia, il padre di famiglia ed ex marine William Duncan è uscito per andare a cena con la figlia sedicenne, Kat, una giocatrice di softball che sogna di giocare a livello professionistico. Mentre William provvede al cibo, Kat rimane in macchina, dove viene prelevata e poi uccisa da Danny, come rito d’iniziazione. Viene presto arrestato e sottoposto a processo, ma William fa in modo che non venga condannato, temendo una condanna non adeguata, per effettuare una vendetta personale. William decide, quindi, di inseguire e uccidere Danny la notte seguente. Infuriati, Donnie e Rory intraprendono un percorso per vendicarsi volendo eliminare William. Dopo una serie di omicidi, tra cui la moglie di William, falliscono miseramente la loro missione e William, alla fine, uccide entrambi.

Vendetta: il cast

Abbiamo visto la trama di Vendetta, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Clive Standen: William Duncan

Theo Rossi: Rory Fetter

Mike Tyson: Roach

Bruce Willis: Donnie Fetter

Thomas Jane: Dante

Lauren Buglioli: Jen Duncan

Derek Russo: Zachary Penton

Jackie Moore: Luna

Maddie Nichols: Kat Duncan

Kurt Yue: detective Chen

Caia Coley: infermiera Pam

Streaming e tv

Dove vedere Vendetta in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 16 ottobre 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.