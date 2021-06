Ve ne dovete andare: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Ve ne dovete andare è il film in onda questa sera, martedì 15 giugno 2021, su Sky Cinema Uno dalle 21.15. Si tratta di un horror del 2020 diretto da David Koepp, con Kevin Bacon, Amanda Seyfried, Geoff Bell e molti altri. Una pellicola imperdibile per tutti i fan del genere (Titolo originale: You Should Have Left). Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere Ve ne dovete andare in streaming? Ecco tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel tentativo di recuperare la loro relazione, una coppia prenota una vacanza in campagna per sé e per la figlia. Quello che inizia come un ritiro perfetto finisce per sgretolarsi quando la realtà sfugge di mano e una forza sinistra cerca di farli a pezzi. Theo (Kevin Bacon) ha un passato difficile alle spalle ma si è rifatto una vita insieme alla moglie Susanna (Amanda Seyfried) e alla figlioletta Ella. Durante la loro vacanza in Scozia, una serie di strani eventi comincerà a minacciare la loro serenità. Il film è l’adattamento cinematografico del romanzo di Daniel Kehlmann.

Ve ne dovete andare: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Ve ne dovete andare, ma qual è il cast di quest’horror del 2020? Si tratta di una pellicola diretta da David Koepp con protagonisti Kevin Bacon e Amanda Seyfried. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Kevin Bacon: Theo Conroy

Amanda Seyfried: Susanna

Avery Tiiu Essex: Ella

Geoff Bell: Angus

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale di Ve ne dovete andare.

Streaming e tv

Dove vedere Ve ne dovete andare in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 15 giugno 2021 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.