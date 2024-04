Vanina – Un vicequestore a Catania: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Stasera, mercoledì 3 aprile 2024, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la seconda puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania, miniserie televisiva italiana, tratta dai romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia, diretta da Davide Marengo con protagonista Giusy Buscemi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Sciara, in una villa disabitata da decenni, Alfio, nipote e futuro erede dell’anziana e ricchissima Teresa Burrano, trova il cadavere mummificato di una donna chiuso dentro la cabina di un montavivande. Vanina non è in grado di risalire all’identità della donna, ma ben presto scopre che in quella casa, cinquant’anni prima, era morto assassinato Gaetano Burrano, marito di Teresa. Un delitto che all’epoca fu risolto fin troppo frettolosamente. Vanina fiuta subito che si tratta tutt’altro che di una coincidenza, ma, soprattutto, malgrado il capo della Mobile Tito Macchia cerchi di dissuaderla, è determinata a risolvere quel delitto avvenuto decenni fa, perché vuole dare giustizia a quella povera donna assassinata in modo orribile, della quale nessuno aveva mai neppure denunciato la scomparsa. E con le sue indagini scoprirà un terribile passato che era rimasto sepolto per tanti anni insieme a quel cadavere, un passato che tornerà più vivo che mai e provocherà ancora morte e dolore.

Cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Vanina – Un vicequestore a Catania, ma qual è il cast completo della serie tv su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: