Chi è Valeria Perilli, la moglie Giucas Casella ospite a Domenica In

Chi è Valeria Perilli, la moglie Giucas Casella ospite a Domenica In? Valeria Perilli, che nella vita fa la doppiatrice, è la compagna di Giucas Casella. Un grande amore tra l’illusionista e la doppiatrice che presto potrebbero diventare marito e moglie. Giucas, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ha chiesto in sposa la sua amata compagna. Una proposta che non ha sorpreso più di tanto la donna, una delle doppiatrici italiane più amate, che con ironia ha replicato alla proposta di matrimonio dicendo: “Ho perso il conto, è la terza o la quarta volta che me lo chiedi? Sai che ti sono sempre stata accanto e sempre lo rimarrò. Io ho sposato la tua causa tanto tempo fa e intendo tener fede a quello che io intendo patto d’amore”, le sue parole.

I due sono legati da tantissimi anni. La donna è stata sempre presente nella vita dell’illusionista che proprio in tv le ha fatto una bellissima dedica d’amore: “Sai che non sono un grande oratore. Grazie per l’amore che hai dato a me e a James, per avermi aiutato a crescerlo e a farlo diventare uomo. Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo, per questo motivo ho deciso di fare un passo importante. Mi vuoi sposare?”.

Ma come è nato l’amore tra Valeria Perilli e Giucas Casella? A raccontarlo è stato proprio il mago ed illusionista che, ricordando il primo incontro con la doppiatrice, ha detto: “Valeria, quando ho iniziato a lavorare in televisione, la prima Domenica In di Baudo, l’ho incontrata che presentava insieme a lui. Appena l’ho vista è successo qualcosa, poi pian piano l’ho incontrata, ci parlavo…”. Non solo, Giucas intervistato da Silvia Toffanin a Verissimo ha confermato di essere pronto a sposare la sua Valeria: “Se sono pronto a sposarla? Lo faccio. Non so ancora quando ma entro la fine dell’anno lo faremo. James ha un bel rapporto con Valeria”. Figli? Giucas Casella nel corso della sua vita ha avuto un figlio da una ballerina inglese, Carol Torr. Nel 1986 è infatti nato il suo unico figlio, James, che nella vita fa il medico chirurgo.