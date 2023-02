Perché Uomini e Donne oggi – 28 febbraio 2023 – non va in onda: il motivo

Perché Uomini e Donne oggi, martedì 28 febbraio 2023, non va in onda su Canale 5? La puntata di oggi del programma di Maria De Filippi non va in onda per lutto e rispetto della conduttrice Maria De Filippi che ieri, 27 febbraio, ha salutato il suo Maurizio Costanzo nei funerali a Piazza del Popolo, a Roma.

Al posto del programma nel corso del pomeriggio di Mediaset verrà trasmessa la replica della seconda puntata di Buongiorno mamma 2. La terza puntata sarà trasmessa invece in prima tv alle ore 21,40 di oggi. Oltre a Uomini e donne saltano Amici di Maria De Filippi e Terra Amara.

Quando torna

Abbiamo visto perché Uomini e Donne oggi non va in onda, ma quando torna il programma condotto da Maria De Filippi? In questi giorni di lutto tutti i programmi della conduttrice, come ovvio, sono sospesi, anche se si tratta di puntate già registrate. Una forma di rispetto scelta da Mediaset che ha stravolto la sua programmazione per rendere omaggio a un grande che ha rivoluzionato la televisione.

Non si sa ancora con precisione quando torneranno in onda Uomini e Donne e gli altri programmi di Maria De Filippi come C’è posta per te. Ieri non è andato in onda neppure l’appuntamento domenicale con Amici. Maria d’altronde vive giorni difficili e in questi giorni l’abbiamo vista molto provata alla camera ardente del marito.

Storia

Abbiamo visto perché Uomini e donne non va in onda, ma qual è la storia dello show? Si tratta di un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Il programma televisivo è nato nel settembre del 1996 come versione “adulta” del precedente talk show della De Filippi Amici. Mentre all’interno di quel programma si discuteva, infatti, di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo che dava spazio alle opinioni dei ragazzi, Uomini e donne è stato ideato inizialmente come un luogo dove una coppia potesse raccontare la propria storia per discuterne col pubblico.

A partire dal gennaio del 2001 il programma, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri finalizzato a dare la possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali. Nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 la trasmissione, nella sua versione classica, aveva aperto anche alle persone omosessuali, mentre nella stagione 2021/2022 accoglie la prima tronista transgender.