Uomini e Donne, anticipazioni oggi 9 aprile

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 9 aprile 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, venerdì 9 aprile 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Ultimo appuntamento della settimana con il programma di Maria De Filippi, Uomini e donne. Chi saranno i protagonisti della puntata? La puntata di ieri è stata dedicata al confronto tra Luca Cenerelli, Elisabetta e Anna Maria, ma anche al percorso di Samantha Curcio, protagonista di una lite con Alessio. Al momento non ci sono certezze assolute su chi sarà la protagonista di oggi, ma secondo alcuni rumors potrebbe toccare a Gemma Galgani che, dopo le ultime delusioni, è pronta a tuffarsi in nuove conoscenze per poter trovare finalmente l’amore della sua vita. Dopo aver dato ampio spazio a Samantha Curcio e Giacomo Czerny nel corso delle ultime puntate, al centro dell’appuntamento odierno con Uomini e Donne potrebbe esserci anche Massimiliano Mollicone. Il tronista ha ammesso di aver fatto un passo indietro nei confronti di Vanessa. Con Eugenia andava tutto a gonfie vele, ma lo scontro tra quest’ultima e Federica, l’ultima corteggiatrice arrivata in trasmissione e per la quale ha provato immediatamente un’attrazione, potrebbe spingere il tronista a procedere più lentamente anche con lei. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

Potrebbero interessarti Ascolti tv giovedì 8 aprile: Un passo dal cielo 6, Cado dalle nubi, Piazzapulita Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: la trama della prossima puntata, la terza Family Food Fight: le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 8 aprile 2021