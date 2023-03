U omini e Donne, anticipazioni oggi, 8 marzo 2023

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 8 marzo 2023, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Nella puntata di ieri abbiamo visto il proseguimento della frequentazione tra Gemma e il cavaliere Silvio. Tra i due però è arrivata la ‘terza incomoda’ Paola che – pare – avesse già messo gli occhi addosso all’uomo in precedenza… Nella puntata di oggi vedremo Nicole eliminare Marco, un corteggiatore che, dopo l’eliminazione, ha ricontattato la redazione del programma per corteggiare Michela del Trono Over, peccato che lei non sia affatto interessata. Nicole e Andrea sono usciti in esterna, argomento dell’esterna? Roberta di Padua. Roberta ha invitato Nicole ad essere più rispettosa con lei. La puntata dunque riprenderà da Nicole al centro dello studio con Cristian e Andrea. In seguito vedremo anche le prime mosse del neo-tronista Luca Daffrè.

Uomini e donne: streaming e diretta tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, mercoledì 8 marzo 2023, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.

Storia

Uomini e donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Il programma televisivo è nato nel settembre del 1996 come versione “adulta” del precedente talk show della De Filippi Amici. Mentre all’interno di quel programma si discuteva, infatti, di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo che dava spazio alle opinioni dei ragazzi, Uomini e donne è stato ideato inizialmente come un luogo dove una coppia potesse raccontare la propria storia per discuterne col pubblico.

A partire dal gennaio del 2001 il programma, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri finalizzato a dare la possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali. Nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 la trasmissione, nella sua versione classica, aveva aperto anche alle persone omosessuali, mentre nella stagione 2021/2022 accoglie la prima tronista transgender.