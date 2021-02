Uomini e Donne, anticipazioni oggi 8 febbraio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, lunedì 8 febbraio 2021, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, lunedì 8 febbraio 2021, dalle ore 14,45 su Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di oggi

La protagonista della puntata di oggi – 8 febbraio – potrebbe essere Gemma Galgani. La dama continua le proprie discussioni con Maurizio e ha già uno stuolo di nuovi corteggiatori pronti a conoscerla. La scorsa settimana Aurora è stata di fatto messa alla gogna, dopo che Giancarlo ha portato in studio alcuni video molto personali della dama. Un fatto che continua a far discutere, anche se l’uomo poi si è scusato.

La povera Aurora è poi finita nel mirino anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari, con i due opinionisti che l’hanno aspramente criticata. Aurora, dopo le offese ricevute, potrebbe decidere di denunciare tutti, a partire dal cavaliere. Spazio poi, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, anche al Trono Classico. In questa settimana potremmo finalmente assistere alla scelta di Davide. Presto inoltre nel programma di Maria De Filippo potrebbero arrivare due nuovi tronisti e forse anche una tronista. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

