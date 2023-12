U omini e Donne, anticipazioni oggi, venerdì 22 dicembre 2023

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, venerdì 22 dicembre 2023, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Si tratta dell’ultima puntata prima della pausa natalizia: il dating show tornerà a gennaio dopo la Befana, precisamente lunedì 8. Alessandro Vicinanza continua a scontrarsi con Gianni Sperti. Ida Platano tornerà ad accomodarsi al centro dello studio. Dopo il confronto chiarificatore con Mario e David, la tronista è uscita con Ernesto Russo con cui la conoscenza continua senza intoppi. Per lei arriverà un nuovo pretendente, Andrea, ma la donna deciderà di non tenerlo.

Brando, invece, continua a dividersi tra Raffaella e Beatriz. Il tronista ha portato in esterna entrambe. Beatriz gli ha scritto una lettera e il tronista si è commosso. Tra i due, poi, c’è stato anche un bacio. Bacio che c’è stato anche con Raffaella e che ha scatenato la reazione di Beatriz. Lei si è detta molto delusa ed è scoppiata in lacrime. Maria De Filippi ha provato a rasserenare la situazione chiedendo a Brando di scegliere la ragazza con cui ballare. Il tronista ha scelto Beatriz che, però, ha rifiutato.

Uomini e donne: streaming e diretta tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, venerdì 22 dicembre 2023, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.

Storia

Uomini e donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Il programma televisivo è nato nel settembre del 1996 come versione “adulta” del precedente talk show della De Filippi Amici. Mentre all’interno di quel programma si discuteva, infatti, di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo che dava spazio alle opinioni dei ragazzi, Uomini e donne è stato ideato inizialmente come un luogo dove una coppia potesse raccontare la propria storia per discuterne col pubblico.

A partire dal gennaio del 2001 il programma, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri finalizzato a dare la possibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali. Nelle stagioni 2016/2017 e 2017/2018 la trasmissione, nella sua versione classica, aveva aperto anche alle persone omosessuali, mentre nella stagione 2021/2022 accoglie la prima tronista transgender.