Uomini e Donne, anticipazioni oggi 17 novembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, mercoledì 17 novembre 2021, alle ore 14,45 su Canale 5. Trono classico e over accorpati. Ma quali sono le anticipazioni della puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Le anticipazioni della puntata di oggi

Tra i protagonisti di oggi ci sarà Ida Platano. Dopo la fine della storia con Marcello, Ida si è tuffata nella nuova conoscenza con Diego Tavani. Tra i due c’è stato un immediato feeling. Il cavaliere la sta conquistando con la sua simpatia e per il fatto di essere molto presente. Eppure sembra che la crisi possa essere dietro l’angolo. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, ci saranno presto discussioni tra Ida e Diego, che porteranno allo scontro tra la dama e Tina Cipollari.

Per quanto riguarda il Trono Classico, dopo l’arrivo di Matteo Ranieri, Andrea Nicole e Roberta Ilaria Giusti stanno per concludere il loro percorso. Entrambe le troniste sono rimaste con due soli corteggiatori: Alessandro e Ciprian per Andrea Nicole, Luca e Samuele per Roberta. Scegliere, per le due ragazze, non sarà affatto facile. Potrebbero essere protagoniste di questa puntata. Andrea finora ha baciato entrambi i ragazzi: chi riuscirà a conquistare il suo cuore?

Streaming e tv

Dove vedere Uomini e donne in diretta tv e live streaming? La puntata in onda oggi, mercoledì 17 novembre 2021, andrà in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming sull’app Mediaset Play o Witty Tv.