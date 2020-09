Uomini e Donne, anticipazioni oggi 7 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 7 settembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 7 settembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Finalmente l’attesa è terminata. Uomini e Donne ritorna dopo un lungo periodo di pausa e, per l’occasione, la padrona di casa ha preparato tantissime sorprese per i suoi telespettatori, pur rispettando le regole anti-Covid. Come avevamo anticipato già tempo fa, la grande novità è che non esisteranno più trono classico e trono over, ma i due verranno fusi, per cui in studio ci saranno entrambi i protagonisti dei due troni. Il pubblico sarà comunque presente, seppur in un’area delimitata dello studio. Cosa aspettarsi da questa nuova puntata? Vedremo tornare ovviamente Gemma e Sirius: pare che i due non si siano visti per tutta l’estate per scelta di Gemma. Nicola, inviperito, le chiederà spiegazioni in merito e Gemma gli rinfaccerà di averla sfruttata soltanto per ottenere un po’ di popolarità. Il loro rapporto si era anche inasprito a causa delle avance di Valentina Autiero, che non aveva fatto mistero di trovare Sirius interessante e aveva anche provato a lasciargli il suo numero di telefono.

