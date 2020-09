Uomini e Donne, anticipazioni oggi 28 settembre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 28 settembre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 28 settembre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata

Nella puntata che va in onda questo pomeriggio di Uomini e Donne si torna a parlare di Gemma Galgani, del resto non c’è puntata ormai che non la coinvolga. Nelle puntate precedenti, abbiamo visto la dama torinese interagire con Paolo ma, dalle notizie di oggi, apprenderemo una novità che la rattristerà. Pare che il corteggiatore, dopo averla conosciuta, si renderà conto di non volere nulla di più che una semplice conoscenza e lo annuncerà in studio. Ciò scatenerà un’altra ondata di polemiche, Tina Cipollari si intrometterà e continuerà a rimproverare Gemma, sottolineando come sia appiccicosa con gli uomini e come questa caratteristica li metta tutti in fuga. Come finirà?

Intanto, quest’oggi a Uomini e Donne si parlerà anche di Jessica e Davide. Ricordate come hanno conquistato il pubblico ballando stretti stretti in studio? E le loro esterne idilliache? Cosa succederà tra di loro? Secondo le anticipazioni della puntata, Jessica potrebbe essere ad un passo dalla scelta, potrebbe accadere in modo frettoloso e anche senza petali. Ma, pur avendo scelto così in fretta, i primi pettegolezzi spiegano che la storia non durerà tanto. Cosa farà Jessica e che parole userà? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

