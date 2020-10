Uomini e Donne, anticipazioni oggi 28 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 28 ottobre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 28 ottobre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni, nella puntata di oggi a Uomini e Donne si parlerà anche di Valentina Autiero, che sta conoscendo Germano: la cosa non procede esattamente come previsto ma, nonostante qualche difficoltà, Germano la rende sicuramente felice. Pare però che Valentina avrà un duro scontro con Aurora, che l’accuserà di aver pubblicato sui social foto del weekend trascorso con Germano. Valentina, dopo le accuse, andrà in crisi e in lacrime spiegherà il suo punto di vista: avrebbe voluto godersi la storia prima di raccontare tutto in studio. Aurora sarà poi criticata da Gianni Sperti e da Armando Incarnato e tra le due dame ci sarà uno scontro acceso. Ad un certo punto entrambe vorranno abbandonare lo studio, poi rientreranno e ricominceranno a discutere.

Parlando del trono classico invece, dopo il confronto tra Gianluca e Gabriella, si darà spazio anche a Sophie quest’oggi. La giovane tronista sta continuando a conoscere Nino il quale, pur non rappresentando fisicamente il suo uomo ideale è riuscito comunque a far breccia nel suo cuore. Sophie comunque continua a conoscere gli altri corteggiatori. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

