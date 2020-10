Uomini e Donne, anticipazioni oggi 26 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 26 ottobre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 26 ottobre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni, nella puntata di oggi a Uomini e Donne vedremo Roberta di Padua, prima della registrazione, si è concessa un’esterna con Michele. Per quest’ultimo in studio arriva una nuova dama che lo colpirà molto, di fatto Michele deciderà di farla rimanere, una scelta che ferirà non poco Roberta eppure quest’ultima non rinuncerà a frequentarlo. Per quanto riguarda il trono classico, si parla di Davide Donadei quest’oggi: nella puntata precedente, aveva annunciato che avrebbe portato in esterna Beatrice perché era stato il suo compleanno, ma all’ultimo minuto Davide ha cambiato idea per via di Chiara: la ragazza gli ha inviato una serie di messaggi molto tristi e Davide, per tirarla su, è uscito con lei. Beatrice di conseguenza si è arrabbiata non poco. Secondo Sophie, l’altra tronista, Davide avrebbe quantomeno potuto farle recapitare un regalo, rivolgerle un pensiero. Invece è stato un collaboratore del programma a spiegarle che Davide sarebbe uscito in esterna con Chiara e non con lei. Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

