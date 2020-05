Uomini e Donne, anticipazioni oggi 26 maggio

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 26 maggio 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. La trasmissione nelle scorse settimane, a causa dell’emergenza Coronavirus, aveva testato una formula “a distanza” che poco aveva convinto i fan. Dal 4 maggio 2020, si è tornati in studio anche se senza la presenza del pubblico e nel rispetto delle distanze. Ci sarà il Trono Classico o quello Over? Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 26 maggio 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di questo pomeriggio, a Uomini e Donne vedremo una Gemma Galgani principesca. La dama torinese farà il suo ingresso con un pomposo abito classico delle favole Disney con l’intenzione di ballare con il suo bel principe. In perfetto stile Bella e la Bestia, i due si lanceranno in una nuova esterna. Nella puntata di ieri, abbiamo visto una Gemma scalmanata prendersela con Valentina Autiero per il comportamento adottato nei confronti di Sirius. “Si può essere così maligni e così perfidi?”. Tornate in studio, Gemma e Valentina continuano a punzecchiarsi, i toni si surriscaldano, soprattutto dopo che Maria ci mette lo zampino e confessa che Valentina avrebbe chiesto a Nicola di scambiare messaggi su WhatsApp. Gemma, gelosissima, invita Valentina a farsi i fatti suoi e a non mettere più becco nei suoi affari personali. Valentina non ci sta e reclama il territorio: “Mica è roba tua?”, la provoca infatti. La situazione peggiora quando poi emergerà un altro dettaglio social: pare che su Instagram Nicola e Valentina si scambierebbero piogge di like.

E, nonostante l’esterna e gli abiti da favola, in studio la De Filippi annuncia che a Uomini e Donne è arrivato un nuovo corteggiatore per Gemma: il suo nome è Alfonso e la rivalità con Nicola è cosa detta-fatta. Uomini e Donne vi aspetta oggi pomeriggio, 26 maggio 2020, dalle ore 14:45 con una nuova puntata su Canale 5.

