Uomini e Donne, anticipazioni oggi 1 ottobre

Uomini e Donne è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda oggi, 1 ottobre 2020, su Canale 5: ecco le anticipazioni della puntata. In questa nuova edizione Trono Classico e Over sono stati raggruppati insieme, per cui li vedremo protagonisti nel nuovo studio. Dopo l’emergenza Coronavirus, che aveva richiesto la sospensione della formula classica del programma, Uomini e Donne torna con il consueto appuntamento pomeridiano. Quali sono le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne? Appuntamento questo pomeriggio, 1 ottobre 2020, dalle 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne, le anticipazioni della puntata di oggi

Secondo le anticipazioni di oggi pomeriggio, vedremo un’esterna tra Jessica e Davide che insospettirà il pubblico, iniziano a salire a galla i primi dubbi. Davide farà un regalo alla tronista, portandola da un tatuatore per un regalarle un piccolo tatuaggio. Jessica allora sceglie una rana da incidere sul polso, ma Davide invece preferisce evitare il tatuaggio, perché farlo fare soltanto a lei allora? Alcuni credono che i due si conoscano già al di fuori del programma.

Intanto per Gemma arrivano nuovi corteggiatori in studio, la dama infatti potrà conoscere due cavalieri arrivati al trotto soltanto per conoscere lei, ma soltanto uno dei due avrà il piacere di rimanere nel programma. Anche Nicola, che ha rifiutato Gemma, potrà conoscere nuove dame arrivate per lui, soprattutto una che ama i musei e i viaggi.

Spazio anche per Sophie quest’oggi: arriveranno anche per lei nuovi corteggiatori, siccome non era molto convinta di chi era arrivato in studio per conoscerla. Riuscirà a trovare qualcuno che la coinvolga davvero? Questo e tanto altro oggi pomeriggio su Canale 5.

