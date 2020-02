Uomini e Donne anticipazioni oggi 27 febbraio | Trono classico o over?

Torna l’appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 che va in onda ormai da anni e vede alla conduzione l’instancabile Maria De Filippi.

La puntata di questo giovedì, 27 febbraio 2020, vedrà come protagonista Trono Over.

Di seguito, vediamo quali sono le anticipazioni della puntata di questo giovedì 27 febbraio 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 27 febbraio 2020, cosa succede

Secondo le anticipazioni di questo pomeriggio di Uomini e Donne, protagonista sarà nuovamente il Trono Over. In studio Massimiliano e Valentina M. che racconteranno gli ultimi sviluppi riguardo alla loro frequentazione. Il cavaliere inizialmente si è tirato indietro, con l’Autiero che cercherà di mettere in guardia la nuova dama. “Valentina per favore ti alzi da quella sedia?”, dirà la donna scatenando gli applausi del pubblico.

Anche Armando dirà la sua invitando Massimiliano a pensarci bene prima di prendere una decisione importante. Spazio poi nel corso della puntata di oggi a Barbara De Santi e il cavaliere Michele. Sia Tina Cipollari che una signora del pubblico si schiereranno contro la dama. Poi ci saranno nuovi aggiornamenti su Antonella.

Quest’ultima ha infatti chiuso la sua frequentazione con Jean-Pierre, ma ha già pronta una nuova conoscenza. Lo spasimante, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, rivelerà infatti nella trasmissione di Maria De Filippi di dormire completamente nudo e che in casa ha un costume da Batman.

Torna dunque un nuovo appuntamento con la popolare trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi, in onda dalle 14.45. Spazio quindi alle avventure del Trono Over, che sempre più appassionando il pubblico che segue la trasmissione di Maria De Filippi.

Potrebbero interessarti Ascolti tv mercoledì 26 febbraio 2020: Non c’è campo, Chi vuol essere milionario, Alice in wonderland Lettera al re, il trailer della nuova serie tv fantasy di Netflix Netflix, film e serie tv in uscita a marzo 2020: l’elenco completo

Per questo la produzione in questa fase ha decido di dedicare ben quattro degli appuntamenti settimanali previsti ai cavalieri e le dame, mentre solo uno al Trono Classico.

Saltano i casting del Trono Classico di Uomini e Donne a causa del Coronavirus

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, 27 febbraio 2020, dalle ore 14:45 su Canale 5.