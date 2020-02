Uomini e Donne anticipazioni oggi 21 febbraio | Trono classico o over?

Quinto appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 che va in onda ormai da anni e vede alla conduzione l’instancabile Maria De Filippi.

La puntata di questo venerdì, 21 febbraio 2020, vedrà come protagonista il Trono Classico.

Di seguito, vediamo quali sono le anticipazioni della puntata di questo giovedì 20 febbraio 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 21 febbraio 2020, cosa succede

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, oggi si torna a parlare del Trono Classico e la protagonista sarà Giovanna. La tronista, conosciuta per aver corteggiato Giulio Raselli ed essere poi stata scartata alla scelta finale, torna in studio per affrontare nuove storie.

Il trono classico di Uomini e Donne sospeso?

Questo pomeriggio, Maria mostrerà le sue prime esterne con i corteggiatori che hanno maggiormente attirato la sua attenzione. Per Giovanna Abate arrivano alcuni ex corteggiatori già noti al pubblico di Uomini e Donne, come ad esempio un ex corteggiatore di Giulia Quattrociocche, Francesco, e Sammy che è stato un tentatore di Cristina Incorvaia a Temptation Island.

Poi si passerà a Sara Shaimi, l’altra tronista, che ha dato spazio a Matteo, Giuseppe e anche Sonny. Sara ha deciso di non uscire con Gaetano, reputandolo finto e troppo teatrale.

Si parlerà anche di Carlo Pietropoli, che ha deciso di riconquistare Cecilia, ma litigheranno ugualmente. Anche perché poi è uscito con Ginevra, cosa che ha mandato su tutte le furie Daniele Dal Moro, siccome la corteggiatrice sta uscendo anche con lui.

Potrebbero interessarti La proprietà non è più un furto: la trama del film La proprietà non è più un furto: trama e cast del film con Ugo Tognazzi e Flavio Bucci Renegades Commando d’assalto: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Secondo Daniele, a Ginevra fa comodo avere due piedi in una scarpa e che rimarrà in quella posizione fino a farli esasperare. Il suo parere, ovviamente, scatenerà una forte polemica in studio.

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, 20 febbraio 2020, dalle ore 14:45 su Canale 5.