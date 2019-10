Uomini e Donne anticipazioni oggi 2 ottobre | Trono classico o over?

Questo pomeriggio torna l’appuntamento con Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi che nella giornata del 2 ottobre 2019 propone un nuovo episodio del Trono Over.

Questa è la terza e ultima puntata della settimana dedicata al Trono Over. A partire dalle ore 14,45 fino alle 16,00, potrete quindi seguire le vicende di Gemma sul red carpet.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 2 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni: la puntata del 2 ottobre 2019

In questa terza puntata del Trono Over (l’ultima per questa settimana), vedremo l’attenzione catapultata su Gemma e Anna Tedesco, immischiate in nuovi battibecchi.

La puntata sarà animata da una nuova sfilata: la prima è Anna Tedesco con un vestito in macramè e scarpe oro; Gemma invece rilancia con un abito rosso contornato di piume aggiudicandosi la vittoria.

Uomini e Donne 2019, tutte le novità

Gianni Sperti si dichiarerà contrario alla scelta, poiché secondo lui i voti degli uomini non sono stati affidati in base al tema della sfilata ma semplicemente al gusto della fisicità delle partecipanti. Partirà una nuova, lunga polemica che coinvolgerà Gemma e Anna.

A quel punto, Anna confesserà di avere qualcosa di personale contro Gemma, dando il via a un vero e proprio putiferio che coinvolgerà anche il pubblico presente in sala, indomabile persino per Maria De Filippi.

Uomini e Donne anticipazioni, la sfilata continua

Poi toccherà a Valentina F. sul tema di “Come in un film” riferendosi a “Grease”, sfidando e perdendo contro Barbara De Santi, che sarà vestita Anna Venti ispirandosi alla serie tv “Le ragazze del centralino” di Netflix.

Anche Tina Cipollari indosserà un abito pieno di pailettes nere e verdi. Per mancanza di tempo, non potrà sfilare nessun altra signora sul red carpet di questa puntata.

Inoltre, nella puntata del 2 ottobre 2019 Pamela Barretta si confronterà con Enzo, il quale ammetterà esplicitamente di essere interessato a lei.

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, 2 ottobre 2019, alle ore 14,45 su Canale 5.