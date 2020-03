Uomini e Donne anticipazioni oggi 2 marzo | Trono classico o over?

Torna l’appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più popolare di Canale 5 che va in onda ormai da anni e vede alla conduzione l’instancabile Maria De Filippi.

La puntata di questo lunedì, 2 marzo 2020, vedrà come protagonista Trono Classico.

Di seguito, vediamo quali sono le anticipazioni della puntata di questo lunedì 2 marzo 2020. Trovate il programma di Maria su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Uomini e Donne anticipazioni puntata del 2 marzo 2020, cosa succede

Secondo le anticipazioni di questo pomeriggio, a Uomini e Donne si darà spazio al Trono Classico, in particolare a Giovanna.

L’ex corteggiatrice di Giulio Raselli, dopo essere stata scartata in qualità di corteggiatrice, ha deciso di puntare al trono ma gli ascolti non sono stati dalla sua parte. La scorsa settimana, quando Maria l’ha presentata al pubblico di Canale 5 come nuova tronista, gli ascolti non sembrano aver ripagato la scelta.

Fatto sta che secondo le prime indiscrezioni pare che oggi sarà lei nuovamente al centro dell’interesse, così come anche gli altri due tronisti, Daniele e Carlo, ancora in disputa.

Parliamo prima del trono femminile: Sonny è uscito in esterna sia con Giovanna che con Sara, scatenando immediatamente l’antagonismo tra le due ragazze al punto che si cadrà in una lite furiosa e Maria De Filippi dovrà intervenire per arginare i danni.

Giovanna è uscita anche con Alessandro e Sammy e quest’ultimo, durante l’esterna, le confessa dettagli molto privati: ad esempio, Sammy è già papà. Giovanna non sembrerà particolarmente colpita dalla confessione e continuerà a uscirci.

Sara, dopo essere uscita con Alessandro, Matteo e Giovanni, causerà altre scintille con Giovanna: quest’ultima infatti l’accuserà di essere uscita con Alessandro soltanto per ripicca.

Saltano i casting del Trono Classico di Uomini e Donne a causa del Coronavirus

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, 2 marzo 2020, dalle ore 14:45 su Canale 5.