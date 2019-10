Uomini e Donne anticipazioni oggi 1 ottobre | Trono classico o over?

Questo pomeriggio torna l’appuntamento con Uomini e Donne, il popolare dating show di Maria De Filippi che nella giornata dell’1 ottobre 2019 propone un nuovo episodio con il Trono Over.

A partire dalle ore 14,45 fino alle 16,00, Uomini e Donne arriva con Gemma, Riccardo Guarnieri e tutti i personaggi che il pubblico italiano ha imparato ad apprezzare del dating show.

Di seguito, le anticipazioni della puntata in onda questo pomeriggio, 1 ottobre 2019, su Canale 5.

Uomini e Donne anticipazioni: la puntata dell’1 ottobre 2019

Nella puntata di questo pomeriggio, 1 ottobre 2019, vedremo alcuni personaggi di spicco del Trono Over. Partiamo da Riccardo Guarnieri, che prova ancora forti sentimenti per Ida Platano e non vuole accettare l’idea di vederla con altri uomini. Ida ha deciso di voltare pagina e il cavaliere le avrebbe fatto anche una scenata di gelosia.

La donna ha dichiarato di non riuscire ancora a frequentare qualcun altro dopo la loro rottura, fa fatica a mettere da parte la loro storia d’amore, eppure è stato proprio Riccardo a rimproverarla amaramente.

Uomini e Donne 2019, tutte le novità

Ida è scoppiata in lacrime e ha lasciato lo studio. Armando è corso da lei per rincuorarla, un gesto che non è piaciuto a Riccardo e così si è vendicato.

Dalle varie indiscrezioni che trapelano dalla redazione di Uomini e Donne, pare che Riccardo sia stato fermato dalla polizia sull’autostrada in compagnia di Valentina.

I due sostavano sulla corsia d’emergenza e la polizia li ha rimproverati. “Ci siamo spaventati e ci siamo sentiti come due ragazzini in colpa, ma ci ha fatto capire che volevamo conoscerci”.

Pare che da quel momento Riccardo e Valentina si stiano sentendo regolarmente.

In più, in questa puntata si parlerà di Gemma che ha offeso Anna Tedesco.

Uomini e Donne vi aspetta questo pomeriggio, 1 ottobre 2019, alle ore 14,45 su Canale 5.