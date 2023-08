Uomini e Donne, annullata la seconda registrazione: “Problemi personali per Maria De Filippi”

La seconda registrazione di Uomini e Donne, che tornerà in onda dall’11 settembre su Canale 5, è saltata. Secondo AmiciNews, tutto è stato rinviato per “motivi personali legati a Maria De Filippi” e la registrazione verrà recuperata la prossima settimana, ma non c’è ancora una data.

Intanto giovedì 24 agosto è stata registrata la prima puntata dove sono stati presentati tre nuovi tronisti e in studio sono apparsi anche alcuni protagonisti di Temptation Island. Ma andiamo con ordine. Nella prima puntata del dating sono stati presentati tre nuovi tronisti, si è dato ampio spazio al Trono Classico e ad alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. A dispetto dei rumors circolati nelle scorse settimane, il ruolo di opinionisti è affidato ancora una volta ai due veterani: Gianni Sperti e Tina Cipollari. Nessuna traccia, per ora, di Ida Platano ex tronista-corteggiatrice, come nuova opinionista.

I nuovi tronisti si chiamano Cristian, Brando e Manuela Carriero (ex Temptation Island). Nel corso della puntata, Filippo Bisciglia era presente in studio con i suoi ragazzi e ha ringraziato il pubblico.