Uno sguardo dal cielo: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, 27 dicembre 2023, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda il film Uno sguardo dal cielo, del 1996 diretto da Penny Marshall, con protagonisti Whitney Houston e Denzel Washington. È il remake del film del 1947 La moglie del vescovo, tratto dal romanzo omonimo di Robert Nathan. Vediamo insieme la trama e il cast.

A New York il sacerdote metodista Henry Biggs, dopo aver sempre svolto con passione il proprio lavoro, attraversa un momento di crisi in cui pensa di non essere più in grado di andare incontro ai problemi che gli pongono la sua comunità e la sua famiglia, la moglie Julia, il figlio piccolo, la madre di lei. All’improvviso arriva Dudley, un angelo di colore, che a poco a poco si installa a casa sua e gli annuncia di volerlo aiutare a superare le difficoltà. Dudley è molto generoso, ma i suoi interventi spesso creano più confusione di prima. Henry cade in piena crisi, quando da un lato deve fronteggiare il perfido speculatore Joe, che ha acquistato la proprietà della chiesa e vuole demolirla per costruirci un complesso più grande con servizi vari, dall’altro vede Julia frequentare piacevolmente Dudley, col quale esce la sera, va al night e ritrova il gusto di cantare, cosa che ormai faceva solo in chiesa alle funzioni del marito.

Uno sguardo dal cielo: il cast del film

Qual è il cast di Uno sguardo dal cielo? Protagonisti sono Whitney Houston e Denzel Washington. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Whitney Houston: Julia Coleman-Biggs

Denzel Washington: Dudley

Courtney B. Vance: Henry Biggs

Gregory Hines: Joe Hamilton

Jenifer Lewis: Margueritte Coleman

Loretta Devine: Beverly

Justin Pierre Edmund: Jeremiah Biggs

Cissy Houston: Mrs. Havergale

Lionel Richie: Britsloe

Shari Headley: Arlene Chattan

Darvel Davis Jr.: Hakim

Taral Hicks: ragazza

Streaming e tv

Dove vedere Uno sguardo dal cielo in diretta tv e in streaming? Appuntamento su Rai 3 mercoledì 27 dicembre 2023 alle ore 21.20. Anche in streaming su Rai Play.