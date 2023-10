Un’estate fa: le anticipazioni (trama e cast) della quarta e ultima puntata della serie Sky, 27 ottobre

Questa sera, venerdì 27 ottobre 2023, alle ore 21.15 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno va in onda la quarta e ultima puntata della serie Un’estate fa, con protagonista Lino Guanciale. Vediamo la trama e le anticipazioni di oggi.

Trama e anticipazioni

Nel primo episodio di questa sera, nel 1990 Arianna compie una mossa inattesa che dimostrerà quanto – ancora una volta – il mistero della sua morte sia un rompicapo ben più complesso del previsto. Mentre nel presente il cerchio attorno ad Elio si stringe e l’uomo si rende conto che sono pochissime le carte che gli restano da giocarsi prima che per lui si aprano le porte del carcere.

Nel secondo episodio di Un’estate fa di oggi, l’ultimo della serie, per Elio è giunta l’ultima occasione di salvare la situazione e dimostrare la propria innocenza, ma arriva una rivelazione che ribalta le carte in tavola e rimette tutto in discussione. Nell’appassionante finale di stagione di Un’Estate Fa passato e presente si intrecceranno per l’ultima volta e sveleranno come sono andate veramente le cose quel maledetto 3 luglio del 1990.

Il cast

Il personaggio principale, Elio, ha due versioni: quella adulta (Lino Guanciale) e quella giovane (Filippo Scotti). Nel cast altri grandi attori come Claudia Pandolfi, Antonia Fotaras, Paolo Pierobon, Martina Gatti, Anna Ferzetti, Tobia De Angelis, Orlando Cinque, Luca Vannuccini, Sofia Iacuitto, Nicole Grimaudo, Alessio Praticò, Alessio Piazza, Francesco Della Torre, Giovanni De Giorgi, Orlando Cinque, Giovanni Buselli, Giulio Tropea, Luciano Scarpa, Giulio Turbolente, Denis Fasolo, Ginevra Francesconi, Massimo De Santis e Massimo Dapporto.

Un’estate fa: streaming e tv