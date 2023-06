Una voce per Padre Pio 2023: cast, ospiti, come donare e streaming

Stasera, venerdì 9 giugno 2023, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Una voce per Padre Pio 2023, la 24esima edizione dell’evento che si tiene nella piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (BN). Il programma andrà in onda anche in replica, sempre su Rai 1, il 2 luglio alle ore 16. Una grande serata benefica per raccontare storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento del Santo: dare sollievo alla sofferenza umana. Alla conduzione Mara Venier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Ospiti

Ma quali sono gli ospiti di Una voce per Padre Pio 2023? All’evento saranno presenti grandi artisti come Nino D’Angelo, Al Bano, Arisa, Leo Gassmann, Michele Placido, Patty Pravo, i Ricchi e Poveri e Clementino. Un atteso evento all’insegna della musica, dello spettacolo ma soprattutto della solidarietà. Da 23 anni, l’evento racconta storie umane, esperienze di devozione e di fede che rimandano all’insegnamento di Padre Pio.

Una voce per Padre Pio 2023: come donare

L’obiettivo principale e più autentico de La voce di Padre Pio, si sa, è quello di raccogliere fondi a supporto dei progetti di Una voce per Padre Pio onlus. Come anticipato, tutti siamo chiamati a partecipare. Per fare una donazione, basta chiamare il numero solidale 45531 da rete fissa oppure da cellulare.

Streaming e tv

Dove vedere Una voce per Padre Pio 2023 in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera – venerdì 9 luglio 2023 – alle ore 21,30 su Rai 1 e in replica, sempre su Rai 1, il 2 luglio alle ore 16. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.