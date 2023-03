Una spia e mezzo: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, martedì 28 marzo 2023, alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno va in onda Una spia e mezzo, film del 2016 diretto da Rawson Marshall Thurber con protagonisti Dwayne Johnson e Kevin Hart. Il budget del film è di 50 milioni di dollari mentre ha incassato in tutto il mondo 217 milioni di dollari. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Robbie Wheirdicht, un disadattato sovrappeso che è stato vittima di bullismo a scuola, da adulto, con il nome Bob Stone, diventa un agente muscoloso ed estremamente letale della CIA e attira il suo vecchio amico del liceo, Calvin, diventato un contabile, in un’avventura di spionaggio internazionale. I due entrano in un mondo di sparatorie e servizi segreti che potrebbe uccidere entrambi.

Una spia e mezzo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Una spia e mezzo, ma qual è il cast del film? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

Dwayne Johnson: Bob Stone / Robbie Wheirdicht

Kevin Hart: Calvin Joyner

Amy Ryan: agente Pamela Harris

Aaron Paul: Phil

Danielle Nicolet: Maggie Joyner

Timothy John Smith: agente Nick Cooper

Megan Park: Lexi

Ryan Hansen: Steve

Rawson Marshall Thurber: Handsome Pants‑Catcher

Thomas Kretschmann: il compratore

Jason Bateman: Trevor

Melissa McCarthy: Darla

Streaming e tv

Dove vedere Una spia e mezzo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 28 marzo 2023 – alle ore 21,15 su Sky Cinema Uno. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.