Una faccenda delicata: il cast de Il commissario Montalbano

UNA FACCENDA DELICATA CAST – Stasera, lunedì 14 settembre 2020, su Rai 1 alle ore 21,20 torna (in replica) il Commissario Montalbano con l’episodio intitolato Una faccenda delicata. Nel ruolo del commissario più amato dagli italiani, ovviamente, ci sarà Luca Zingaretti. Ma quali sono gli attori che recitano al suo fianco? Di seguito l’elenco degli attori che hanno preso parte agli episodi de Il commissario Montalbano:

Luca Zingaretti

Cesare Bocci

Peppino Mazzotta

Sonia Bergamasco

Angelo Russo

Miriam Dalmazio

Paolo Graziosi

Lollo Franco

Sebastiano Tringali

Ileana Rigano

Liborio Natali

Alessandra Mortelliti

Rosario Lisma

Roberto Nobile

Marcello Perracchio

Davide Lo Verde

Ketty Governali

Giancarlo Barbara

Agata Montagnino

Davide Amatore

Marco Campagna

Katia Castellano

Ma qual è il cast esatto dell’episodio Una faccenda delicata in onda oggi su Rai 1? Stasera ne Il commissario Montalbano, oltre agli attori principali, vedremo Sonia Bergamasco (Livia Burlando), Miriam Dalmazio (Teresita Gaudenzio), Lollo Franco (Serafino Castellino), Sebastiano Tringali (Preside Vasalicò), Ileana Rigano (Maria Castellino), Ketty Governali (Adelina), Giancarlo Barbara (Mimmo Tavano) e Rosario Lisma (Luca Castellino).

Streaming e tv

Abbiamo visto il cast di Una faccenda delicata de Il commissario Montalbano, ma dove è possibile vederlo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda in chiaro (gratis) stasera – lunedì 14 settembre 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1 (canale 1 o 501 (HD) del digitale terrestre). Sarà possibile seguire la puntata anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Potrebbero interessarti Il fidanzato di mia sorella: trama, cast e streaming del film Il Commissario Montalbano – Una faccenda delicata: trama e anticipazioni Grande Fratello Vip 2020: quante puntate, quando va in onda e finisce