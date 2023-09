Un uomo sopra la legge: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Un uomo sopra la legge è il film in onda su Rai 2 questa sera, 5 settembre 2023, alle ore 21.20. Si tratta di una pellicola del 2021 diretta da Robert Lorenz. La trama segue un allevatore ed ex marine che vive in una città di confine dell’Arizona che deve aiutare un ragazzo a sfuggire ad un’associazione criminale messicana; Nel cast anche Liam Neeson, Katheryn Winnick, Juan Pablo Raba e Teresa Ruiz.

Il film racconta la storia di un allevatore, Jim (Liam Neeson), che vive a confine con l’Arizona. Un giorno incappa in una donna e suo figlio, che stanno fuggendo dai trafficanti del cartello Messicano. I due sono riusciti a sottrarsi alla tratta del traffico umano, riuscendo a infiltrarsi negli Stati Uniti. Ma i criminali sono sulle loro tracce e toccherà a Jim aiutarli, soprattutto quando la donna viene mortalmente ferita e il bambino rimane solo…

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast di Un uomo sopra la legge? Protagonisti sono Liam Neeson, Katheryn Winnick, Juan Pablo Raba, Teresa Ruiz, Ming Wang, Lelia Symington, Dylan Kenin, Luce Rains, Chase Mullins, Alex Knight, Kellen Boyle. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Dove vedere Un uomo sopra la legge in diretta TV e live streaming? Il film, come già anticipato, va in onda in prima serata e in prima TV martedì 5 settembre 2023, alle ore 21:20 su Rai 2. Per sintonizzarsi sul canale apposito è necessario accendere la TV e pigiare il tasto 2 del telecomando. Se invece vi interessa seguire il thriller in live streaming potete accedere alla piattaforma di RaiPlay.