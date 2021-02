Un sacchetto di biglie: la storia vera raccontata nel film

Stasera, 24 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Un sacchetto di biglie, film che racconta una storia vera basandosi sul romanzo omonimo di Joseph Joffo del 1973, già diventato film nel 1975 per la regia di Jacques Doillon. Il film è ispirato alla storia vera di Joseph Joffo e di suo fratello Maurice nella Francia occupata dai nazisti, tra il 1942 e il 1944. Al centro la drammatica storia di due fratelli ebrei nella Francia della Seconda guerra mondiale sotto l’occupazione nazista.

I due ragazzini, figli di una violinista e di un barbiere, trascorrono i loro giorni in serenità e spensieratezza fino a quando tutto cambia. A scuola sono costretti a indossare segni distintivi sulla giacca della divisa, come tutti gli altri bambini ebrei; vengono esclusi e additati dai compagni, emarginati dagli amici che iniziano a guardarli in modo diverso. La situazione si complica a tal punto che una sera, il padre dei due ragazzi (Patrick Bruel) gli annuncia che dovranno lasciare Parigi per raggiungere alcuni parenti a Nizza, con la promessa di riunirsi nuovamente alla fine della guerra. Tra mille peripezie però riescono a ingannare i controlli delle SS e sottrarsi alla cattura. Affronteranno un viaggio attraverso tutto il Paese, un pellegrinaggio denso di insidie e tensioni, ma anche di speranza.

Chi era Joseph Joffo

Ma chi era Joseph Joffo? L’autore del romanzo da cui è tratto il film Un sacchetto di biglie è stato uno scrittore francese, nato nel 1931 e morto nel 2018. Il suo libro racconta la sua infanzia di bambino ebreo durante l’occupazione tedesca. Il romanzo del 1973 è diventato un best-seller tradotto in 18 lingue. Figlio di parrucchieri, Joseph Joffo nasce a Parigi nel 1931 e trascorre la sua infanzia nel XVIII arrondissement di Parigi in un quartiere popolare, passando il tempo a giocare e fare monellerie, invece di studiare. Quando scoppia la seconda guerra mondiale e Parigi viene occupata dai tedeschi, Joseph si trova a vivere la difficile esperienza dei bambini dell’Olocausto. I membri della famiglia di Joffo decidono di disperdersi per sfuggire alla cattura e alla deportazione: il padre dà a Joseph e al fratello Maurice ventimila franchi e le istruzioni per dirigersi – a piedi, in autobus, in treno – verso Nizza, nel sud della Francia, allora zona occupata dagli italiani, ma libera dai nazisti, per ricongiungersi coi fratelli. Arrestati dai tedeschi della Gestapo all’Hotel Excelsior, un prete cattolico salva loro la vita fornendo certificati di battesimo.

