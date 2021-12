Un professore stasera non va in onda: perché, motivo

Perché stasera – giovedì 23 dicembre 2021 – Un professore non va in onda su Rai 1? Semplice: la prima stagione della popolare fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi è finita. L’ultima puntata è andata in onda giovedì scorso. Ecco perché oggi Un professore non viene trasmesso su Rai 1. Al suo posto spazio eccezionalmente di giovedì a The Voice Senior, il talent condotto da Antonella Clerici. Un professore è stata una fiction di Rai 1 molto seguita e che, per i temi trattati, ha appassionato soprattutto il pubblico giovanile, tanto che l’hashtag relativo alla serie era in trending topic ogni giovedì su Twitter.

Un professore 2 si farà

Tutti i fan della serie possono però gioire: la Rai ha confermato la realizzazione della seconda stagione di Un professore. Torneranno dunque le avventure di Simone e Manuel, i liceali interpretati da Nicolas Maupas e Damiano Gavino. La notizia è stata data dalla giornalista Paola Guarnieri, nel programma radiofonico di RaiRadio1 Tutti in classe: “Spazio Tempo fa da colonna sonora a una fiction Rai, che si occupa proprio di scuola, Un professore. Alessandro Gassmann interpreta Dante Balestra, professore di filosofia. Fiction di cui è stata appena confermata anche la seconda stagione, quindi la scuola continuerà a essere presente anche sui canali televisivi Rai”.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Un professore oggi non va in onda su Rai 1, ma se volete recuperare le puntate della prima stagione (in tutto 12 episodi) potete farlo in qualsiasi momento sulla piattaforma gratuita Rai Play, che permette di vedere tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone.