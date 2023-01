Un povero ricco: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, mercoledì 4 gennaio 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda Un povero ricco, film italiano del 1983 diretto da Pasquale Festa Campanile con Renato Pozzetto e Ornella Muti. Ma qual è la trama del film? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’ingegnere Eugenio Ronconi vive a Milano una vita agiata in una grande villa ed è sposato con Romina, ma teme di perdere tutte le sue ricchezze e diventare povero. Su consiglio del suo psicologo, decide dunque di diventare “povero” per circa un mese. Dice al vicepresidente della sua azienda, l’avvocato Marini, che partirà per il Medio Oriente. In realtà si procura dei documenti falsi, si fa chiamare Eugenio Ragona, si taglia la barba e si fa assumere nella sua ditta, la S.O.F.R.A.M, come fattorino, per poter così vivere in prima persona questa esperienza: nell’appartamento che la ditta gli riserva conosce Marta, la vicina di pianerottolo che, pur non conoscendolo, gli diventa subito amica, mentre Eugenio se ne innamora…

Un povero ricco: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Un povero ricco, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Renato Pozzetto: Eugenio Ronconi/Eugenio Ragona

Ornella Muti: Marta Nannuzzi

Piero Mazzarella: Stanislao, detto Fosforo

Patrizia Fontana: Romina, la moglie di Eugenio

Nanni Svampa: Arturo, il maggiordomo di Eugenio

Corrado Olmi: Neroni, capo del personale

Antonio Marsina: avvocato Marini

Dino Cassio: barista

Ugo Gregoretti: psicologo

Giulio Massimini: commissario

Bruno Rosa: direttore del supermercato

Massimo Buscemi: addetto del dormitorio

Massimo Mirani: venditore di abiti

Streaming e tv

Dove vedere Un povero ricco in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 gennaio 2023 – alle ore 21.15 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.