Un posto al sole anticipazioni 15 novembre 2019: cosa succede nella puntata di venerdì

Quali sono le anticipazioni di Un posto al sole per la prossima puntata, in onda venerdì 15 novembre 2019? Upas, come la chiamano gli appassionati, è la più longeva fiction italiana: ogni giorno, dal 1996, milioni di telespettatori attendono l’appuntamento su Rai 3 con il nuovo episodio della soap e con la stessa curiosità vanno alla ricerca delle anticipazioni delle puntate successive.

Le storie dei personaggi di palazzo Palladini, infatti, appassionano moltissime persone: non è un caso se Un posto al sole, dopo ben 23 stagioni, ha superato quota 5000 episodi. Un successo incredibile per la soap ambientata a Napoli (precisamente, a Posillipo), che tratta non solo temi rosa, ma anche di ambito sociale e di cronaca nera.

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di venerdì 15 novembre 2019, in onda come sempre su Rai 3.

Cosa succede nella puntata di venerdì, 15 novembre

Nella puntata di Un posto al sole di venerdì 15 novembre ci sarà un lietissimo evento per la famiglia Giordano: Diego uscirà finalmente di prigione e tornerà a casa, accolto con felicità da tutti i suoi cari. Ma la felicità del ragazzo e soprattutto del padre Raffaele non è destinata a durare molto: purtroppo, infatti, sul web aumenteranno a dismisura i commenti d’odio degli hater, che lo considerano colpevole. Giudizi spietati che feriranno il ragazzo.

Nel frattempo, le anticipazioni di domani di Un posto al sole si concentrano anche su Carla, che dovrà affrontare una situazione molto spiacevole al bar Vulcano. La donna non sarà in grado di gestire il momento estremamente difficile. Cosa succederà?

Infine, spazio alla ritrovata coppia formata da Serena e Filippo. Tra i due, infatti, dopo le tensioni delle ultime settimane sembra tornato definitivamente il sereno. Sarà davvero così? E come andrà l’avventura di Serena alla guida del bed&breakfast? Come ogni venerdì, la puntata si concluderà con un colpo di scena…

Cosa è successo nella puntata di oggi, 14 novembre

Potrebbero interessarti The Crown 3, la prima puntata della nuova stagione disponibile gratis su Netflix Il Paradiso delle Signore 4, le anticipazioni della puntata di venerdì 15 novembre Beautiful, le anticipazioni della puntata in onda venerdì 15 novembre 2019

Un posto al sole, Davide Devenuto lascia la soap: “Devo molto al ruolo di Andrea Pergolesi”

L’appuntamento con Un posto al sole è dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20,45, su Rai 3.